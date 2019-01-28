Fırtına direkleri dövdü

Trabzonspor Sivas'ta direkleri geçemedi… Bordo-Mavililer, iki şutunun direkten döndüğü maçta Sivas'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maçın 2. dakikasında Trabzon'un Yusuf ile kullandığı serbest vuruşta top kaleci Tolgahan'da kaldı. 22. dakikada Rodallega'nın ceza yayı içinden çektiği şutta da Tolgahan yine gole izin vermedi. 51. dakikada Abdülkadir'in sağ çaprazdan kaleye yolladığı sert şut az farkla dışarı çıktı.
ABDÜLKADİR'DEN NEFİS GOL
53'te Emre'nin şutunda Uğurcan gole izin vermedi. 73'te gelişen Sivas atağında Emre'nin pasında Kone düzgün bir vuruşla Sivas'ı öne geçirdi: 1-0. 75'te Abdülkadir Parmak'ın ceza sahası dışından yolladığı füze direğe de çarparak ağlara gitti: 1-1.
1 DAKİKADA 2 DİREK
84'te Nwakaeme'nin şutunda direk gole izin vermedi. 85'te bu kez Ekuban üst direğe takıldı. 89'da Nwakaeme net pozisyonda topu kaleciye nişanladı. Maç 1-1 sona erdi.
ABDÜLKADİR'DEN NEFİS GOL
53'te Emre'nin şutunda Uğurcan gole izin vermedi. 73'te gelişen Sivas atağında Emre'nin pasında Kone düzgün bir vuruşla Sivas'ı öne geçirdi: 1-0. 75'te Abdülkadir Parmak'ın ceza sahası dışından yolladığı füze direğe de çarparak ağlara gitti: 1-1.
1 DAKİKADA 2 DİREK
84'te Nwakaeme'nin şutunda direk gole izin vermedi. 85'te bu kez Ekuban üst direğe takıldı. 89'da Nwakaeme net pozisyonda topu kaleciye nişanladı. Maç 1-1 sona erdi.
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