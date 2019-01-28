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Abdülkadir 'parmak' ısırttı

Abdülkadir 'parmak' ısırttı
Trabzonspor'un ile oynadığı maçın 75. dakikasında ceza sahası dışından muhteşem bir füze ile ağları sarsan Abdülkadir Parmak, performansıyla tam not aldı. Sivas karşısında %90 pas isabetiyle oynayan Abdülkadir, 8 de ikili mücadele kazanarak maçın yıldızı oldu.



Abdülkadir Parmak attığı harika gol için "İnanarak vurdum ve gol oldu" dedi.

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