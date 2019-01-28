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  • 28.01.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 28.01.2019 10:59

'nin eski yıldızı 'te!

2017 yılında 'den ayrılan , Spor Toto 1.Lig ekiplerinden ile anlaştı. Gazişehir Gaziantep Sow transferini 'Hele bakın kim gelmiş' adlı bir video ile duyurdu.

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