2017 yılında Fenerbahçe'den ayrılan Moussa Sow, Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ile anlaştı. Gazişehir Gaziantep Sow transferini 'Hele bakın kim gelmiş' adlı bir video ile duyurdu. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Moussa Sow'u transfer ettiği resmi sosyal medya hesabından açıkladı. Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden geçirdiği Moussa Sow transferini bitirdiğini açıkladı. Sow transferi şu sözlerle duyuruldu 'Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, yıldız futbolcu Moussa Sow ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Moussa Sow'a takımımıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. ' Kulübün resmi sosyal medya hesabından Sow'a özel hazırlanan bir video ile transferi duyuran Gaziantep temsilcisi, Sengalli oyuncunun sözleşme detayları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturan Sow, geçtiğimiz sene Al Ahlli Dubai takımından Bursaspor'a kiralık olarak gelmişti.
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