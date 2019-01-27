dış transfer için kanat oyuncusuna yöneldi.'nın takımdan ayrılma ihtimalinin güçlenmesi vefutbolcu'in istenileni verememesi üzerine yönetim listenin en başında bulunan'yu kiralamak içinkulübü'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.daha önce yapılan görüşmedekiralama konusundaanlaşmasağlanmıştı. AncakTottenham'ınsatın almaopsiyonuyla kiralanmasınaizin vermemesiengel teşkil etmişti.