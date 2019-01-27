Beşiktaş dış transfer için kanat oyuncusuna yöneldi. Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılma ihtimalinin güçlenmesi ve Hollandalı futbolcu Lens'in istenileni verememesi üzerine yönetim listenin en başında bulunan N'Koudu'yu kiralamak için İngiliz kulübü Tottenham'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
SORUN SATIN ALMA OPSİYONU
Tottenham'la daha önce yapılan görüşmede kiralama konusunda anlaşma sağlanmıştı. Ancak Tottenham'ın N'Koudu'nun satın alma opsiyonuyla kiralanmasına izin vermemesi engel teşkil etmişti.
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