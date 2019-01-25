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  • 25.01.2019 22:59
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 23:17

'ta ile yollar ayrıldı

ligin 19. haftasında Erzurumspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi. Karşılaşma sonrası bir ayrılık açıklaması geldi. Beşiktaş yöneticisi , ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ta flaş ayrılık
yöneticisi , 'ın sözleşmesini feshettiklerini açıkladı.

'in 19'uncu haftasında Beşiktaş, BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı takım ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kavalcı, siyah-beyazlı oyunculardan Quaresma'nın durumunun sorulması üzerine, "Quaresma ile ilgili bir şey bilmiyorum. Ancak Vagner Love'ın sözleşmesini feshettik. Kendisiyle yollarımızı ayırdık" dedi.

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