4 Ocak'ta başlayan transfer döneminde forvet transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray, Çin ekibi Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Carvalho'nun transferinde sona geldi.
4 Ocak'ta başlayan transfer döneminde forvet transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray, Çin ekibi Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Carvalho'nun transferinde sona geldi.
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