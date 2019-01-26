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  • 26.01.2019 23:03

'da!

, Brezilyalı oyuncu 'nun inde sona geldi. 29 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli ve yıllık ücreti belli oldu.

Alan'da işlem tamam



4 Ocak'ta başlayan transfer döneminde forvet transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray, Çin ekibi Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Carvalho'nun transferinde sona geldi.

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