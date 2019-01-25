Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 25.01.2019 22:01

'ta şok! çok kızdı...

'in 19. haftasında BB Erzurumspor'u konuk eden 'ta gören , maçında cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta şok! Burak çıldırdı...
Karşılaşmanın 38. dakikasında 'ta , Erzurumsporlu 'tan topu kapmak istedi. Bu sırada yüzünü tutan Jasmin Scuk yerde kaldı ve hakem faul düdüğü çaldı. Mustafa Öğretmenoğlu daha sonra Burak Yılmaz'a ını gösterdi ve golcü oyuncu cezalı duruma düştü.

Burak Yılmaz uzun süre hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na bir şey yapmadığını anlattı ama karar değişmedi. Bu kart sonrasında Burak Yılmaz, gelecek hafta deplasmanında oynama şansını kaybetti. 'da 3 sarı kart gören Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta ilk, toplamda 4. kartını gördü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'ta şok! Burak Yılmaz çok kızdı...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar