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Moses Fener’de Johansen sırada

uzun süredir kadrosuna katmak istediği ’da tüm pürüzleri çözdü. Nijeryalı yıldız bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak. Fulham’ın 8 numarası ile de büyük oranda anlaşma sağlandı. Norveçli’de sorun çıkarsa rota ’li Drinkwater’a dönecek.

Moses Fener’de Johansen sırada
Ara döneminin bitimine 1 hafta kala Fenerbahçe bombaları patlatıyor... Londra'ya üs kuran Sarı-Lacivertliler iki yıldızı kadrosuna katıyor. Uzun süredir temas halinde olduğu Chelsea'li Victor Moses için dün yeni bir görüşme yapan Fenerbahçe tüm pürüzleri çözdü. İmzaların atılması an meselesi.



MALATYA ÖNÜNDE SAHADA!
Nijeryalı kanat oyuncusunun transferi bugün açıklanacak. Moses 1.5 yıllık kiralık sözleşmeyi imzalayacak. Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde de Yeni Malatyaspor önünde forma giyecek.



ÇOK UFAK PÜRÜZLER KALDI
F.Bahçe ikinci bombayı ise Stefan Johansen ile patlatıyor... Sarı-Lacivertliler, Fulham formasını giyen Norveçli 8 numara ile anlaştı. İngiliz kulübüyle ufak pürüzler de çözülürse resmi imzalar atılacak.



MENAJERİYLE TEMAS SAĞLANDI
Yönetim her ihtimale karşın B planını da hazırladı... Eğer Moses'ta sorun çıkarsa rota Chelsea'da oynayan Danny Drinkwater'a dönecek. İngiliz futbolcunun menajeriyle de görüşme gerçekleşti.

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