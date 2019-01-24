Moses Fener’de Johansen sırada

Ara transfer döneminin bitimine 1 hafta kala Fenerbahçe bombaları patlatıyor... Londra'ya üs kuran Sarı-Lacivertliler iki yıldızı kadrosuna katıyor. Uzun süredir temas halinde olduğu Chelsea'li Victor Moses için dün yeni bir görüşme yapan Fenerbahçe tüm pürüzleri çözdü. İmzaların atılması an meselesi.
MALATYA ÖNÜNDE SAHADA!
Nijeryalı kanat oyuncusunun transferi bugün açıklanacak. Moses 1.5 yıllık kiralık sözleşmeyi imzalayacak. Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde de Yeni Malatyaspor önünde forma giyecek.
ÇOK UFAK PÜRÜZLER KALDI
F.Bahçe ikinci bombayı ise Stefan Johansen ile patlatıyor... Sarı-Lacivertliler, Fulham formasını giyen Norveçli 8 numara ile anlaştı. İngiliz kulübüyle ufak pürüzler de çözülürse resmi imzalar atılacak.
MENAJERİYLE TEMAS SAĞLANDI
Yönetim her ihtimale karşın B planını da hazırladı... Eğer Moses'ta sorun çıkarsa rota Chelsea'da oynayan Danny Drinkwater'a dönecek. İngiliz futbolcunun menajeriyle de görüşme gerçekleşti.
MALATYA ÖNÜNDE SAHADA!
Nijeryalı kanat oyuncusunun transferi bugün açıklanacak. Moses 1.5 yıllık kiralık sözleşmeyi imzalayacak. Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde de Yeni Malatyaspor önünde forma giyecek.
ÇOK UFAK PÜRÜZLER KALDI
F.Bahçe ikinci bombayı ise Stefan Johansen ile patlatıyor... Sarı-Lacivertliler, Fulham formasını giyen Norveçli 8 numara ile anlaştı. İngiliz kulübüyle ufak pürüzler de çözülürse resmi imzalar atılacak.
MENAJERİYLE TEMAS SAĞLANDI
Yönetim her ihtimale karşın B planını da hazırladı... Eğer Moses'ta sorun çıkarsa rota Chelsea'da oynayan Danny Drinkwater'a dönecek. İngiliz futbolcunun menajeriyle de görüşme gerçekleşti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.