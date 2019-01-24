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Forvete son aday

F.Bahçe’nin ’nın golcüsünü istediği iddia edildi

Forvete son aday Ze Luis
Adebayor'un transferi için masada olan 'nin gündemine bir forvet daha girdi... Sarı-Lacivertliler'in 'da oynayan ile ilgilendiği öne sürülüyor. Rus kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Brezilyalı forvet bu sezon 24 resmi maçta forma giydi ve 11 gol attı.

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