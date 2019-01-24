Forvete son aday Ze Luis

Adebayor'un transferi için masada olan Fenerbahçe'nin gündemine bir forvet daha girdi... Sarı-Lacivertliler'in Spartak Moskova'da oynayan Ze Luis ile ilgilendiği öne sürülüyor. Rus kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Brezilyalı forvet bu sezon 24 resmi maçta forma giydi ve 11 gol attı.
- Spor
- 24.01.2019
- Gazete
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