Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk ayağı 1-0'lık Ümraniyespor galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Deplasmana avantajlı çıkacak Ümraniyespor bu karşılaşmadan da iyi sonuçla ayrılarak bir üst tura çıkmanın yollarını arayacak. Fenerbahçe ise kendi evinde rakibini eleyerek çeyrek finale yükselmeyi hedefleyecek. Peki, Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşmanın detayları haberimizde...

FENERBAHÇE - ÜMRANİYESPOR MAÇ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Serkan Tokat düdük çalacak. Tokat'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ile Yusuf Bozdoğan yapacak. Dördüncü hakem ise Ali Şansalan olacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Mete Kalkavan ile Koray Gençerler.

Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u 1-0 ve 5-2'lik skorlarla saf dışı bırakmıştı. Ümraniyespor ise kupada sırasıyla Erzin Belediyespor, Anagold 24Erzincanspor ve 1461 Trabzon'u eleyerek son 16 turuna geldi.

FENERBAHÇE TARAFTARSIZ OYNAYACAK

Geçen sezondan kalan ceza nedeniyle maça Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.

Fenerbahçe'de ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Eljif Elmas, sakatlığı bulunan kaleciler Harun Tekin ve Erten Ersu ile Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynan son 16 turu ilk maçında rakibine 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin, turu geçmek için en az iki farklı galibiyet alması gerekior. Fenerbahçe 90 dakikayı 1-0 üstün tamamlarsa karşılaşma uzatmalara gidecek ve yine skor değişmezse turun galibini seri penaltı atışları belirleyecek.

1-0 dışındaki 1 farklı Fenerbahçe galibiyetlerinde, her türlü beraberlikte ya da Ümraniyespor galibiyetlerinde ise turu geçen taraf Ümraniyespor olacak.