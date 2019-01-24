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  • 24.01.2019 13:55

24 Ocak ipucu: ve gibi yapıların mimarı kimdir?

yarışması bugün 20.00'de takipçileriyle buluşacak. Eleq tarafınan yapılan açıklamaya göre ipucu sorusu belli oldu. Peki, ve gibi yapıların mimarı kimdir? İşte 24 Ocak sorusu ve yanıtı...

İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Pera Palas gibi yapıların mimarı kimdir?

Eleq ipucu sorusu yayınlandı. Türk Telekom'un mobil canlı bilgi yarışması Eleq bugün 20.00'de ekranlara gelecek. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Eserlerini saymakla bitiremeyeceğimiz, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Pera Palas gibi yapıların mimarı kimdir, biliyor musunuz?" denildi. İşte 24 Ocak Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (24 OCAK 2019)

Soru: İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Pera Palas gibi yapıların mimarı kimdir?

Cevap: ALEXANDRE VALLAURY

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