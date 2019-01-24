Eleq ipucu sorusu yayınlandı. Türk Telekom'un mobil canlı bilgi yarışması Eleq bugün 20.00'de ekranlara gelecek. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Eserlerini saymakla bitiremeyeceğimiz, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Pera Palas gibi yapıların mimarı kimdir, biliyor musunuz?" denildi. İşte 24 Ocak Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (24 OCAK 2019)

Soru: İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Pera Palas gibi yapıların mimarı kimdir?

Cevap: ALEXANDRE VALLAURY