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Gaatasaray tura göz kırptı

Sarı-Kırmızılılar kupada son 16 turu ilk maçında ’u Selçuk’un penaltı golüyle geçti. Rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti...

Aslan tura göz kırptı
Cimbom kupada avantajı kaptı... Sarı-Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Aslan böylelikle sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi çeyrek final için avantaj elde etti.

SELÇUK HATA YAPMADI
Maçın 39. dakikasında 'ün Bolu ceza sahasında yerde kalması sonrası hakem VAR yardımıyla penaltı noktasını gösterdi. Selçuk penaltıdan G.Saray'ı 1-0 öne geçirdi .



MUĞDAT VAR'A TAKILDI
Bolu ikinci yarıda baskılı bir oyun oynasa da G.Saray rakibine geçit vermedi. Muğdat'ın 90+2'de attığı gol VAR kararı sonrası iptal oldu ve maç 1-0 bitti.

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