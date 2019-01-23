Bugünkü
Takvim

bir ayla yırttı

Bir ayla yırttı
Juventus'un yıldızı , İspanya'da Maliye ve Savcılık tarafından yapılan vergi kaçırma suçuyla ilgili Madrid İl Mahkemesi'nde görülen davaya katıldı. Portekizli oyuncu, 2010-14 yılları arasında vergi kaçırdığına yönelik suçlamaları kabul etti. İspanya'da oynadıkları dönemde vergi kaçırdıkları iddiasıyla yargılanan Ronaldo ve Xabi Alonso, mahkemeye çıktı. Ronaldo hakkında 2 yıl hapis ve 18,8 milyon euro, Xabi Alonso için ise 5 yıl hapis ve 4 milyon euro para cezası talep edildi. Ronaldo'ya 23 ay hapis cezası verildi. Ceza 1 ay daha fazla olsaydı, Ronaldo hapis yatacaktı. 5 kez Altın Top ödülü alan ve dünyanın en iyi futbolcuları arasındra gösterilen Ronaldo, 2010-14 yılları arasında Real Madrid'de oynarken, vergi kaçırmakla suçlanıyordu. Yıllık geliri 108 milyon dolar olarak tahmin edilen Ronaldo Forbes'un en zengin sporcular listesinde üçüncü sırada.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriCristiano Ronaldo bir ayla yırttı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri