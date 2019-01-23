Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, İspanya'da Maliye ve Savcılık tarafından yapılan vergi kaçırma suçuyla ilgili Madrid İl Mahkemesi'nde görülen davaya katıldı. Portekizli oyuncu, 2010-14 yılları arasında vergi kaçırdığına yönelik suçlamaları kabul etti. İspanya'da oynadıkları dönemde vergi kaçırdıkları iddiasıyla yargılanan Ronaldo ve Xabi Alonso, mahkemeye çıktı. Ronaldo hakkında 2 yıl hapis ve 18,8 milyon euro, Xabi Alonso için ise 5 yıl hapis ve 4 milyon euro para cezası talep edildi. Ronaldo'ya 23 ay hapis cezası verildi. Ceza 1 ay daha fazla olsaydı, Ronaldo hapis yatacaktı. 5 kez Altın Top ödülü alan ve dünyanın en iyi futbolcuları arasındra gösterilen Ronaldo, 2010-14 yılları arasında Real Madrid'de oynarken, vergi kaçırmakla suçlanıyordu. Yıllık geliri 108 milyon dolar olarak tahmin edilen Ronaldo Forbes'un en zengin sporcular listesinde üçüncü sırada.
- Spor
- 23.01.2019
- Gazete
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