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: Bunun adı korkaklık

: “’nin bir hakemi dinlendirdiğini açıklaması kokraklıktır, eyyamdır. , VAR’a rağmen Bursa’nın golünü veriyorsa hakemlemri iz tartışılır...”

Bunun adı korkaklık
"F.Bahçe'nin iki puanı VAR'a rağmen çalındı. Son dakikada Valbuena'ya faul var. Hakem bunu atlamış olabilir. Ama VAR sistemi bu tür pozisyonlar için getirildi. Cüneyt Çakır VAR'a bakıp yine de o golü veriyorsa, hakemlerimizin hala tartışılması normaldir. Yusuf Namoğlu komitesi en büyük hatasını G.Saray-Konya maçından sonra yaptı. G.Saray'ın gazını almak için Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'yı dinlendireceğini açıkladı. Dinlendirmek başka bir şeydir, dinlendirdiğini resmen açıklamak başka bir şeydir. Bunun adı eyyamdır, korkaklıktır."

'YE İSYAN VAR
Çakır'ın hatalı kararıyla iki puanının çalındığını düşünen F.Bahçe cephesi, MHK'ye çok büyük bir tepki gösteriyor.

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