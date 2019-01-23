iki puanı'a rağmen çalındı. Son dakikada'ya faul var. Hakem bunu atlamış olabilir. Amasistemi bu tür pozisyonlar için getirildi.VAR'a bakıp yine de o golü veriyorsa, hakemlerimizin hala tartışılması normaldir.komitesi en büyük hatasınımaçından sonra yaptı. G.Saray'ın gazını almak için'yı dinlendireceğini açıkladı. Dinlendirmek başka bir şeydir, dinlendirdiğini resmen açıklamak başka bir şeydir. Bunun adı eyyamdır, korkaklıktır."Çakır'ın hatalı kararıyla iki puanının çalındığını düşünen F.Bahçe cephesi, MHK'ye çok büyük bir tepki gösteriyor.