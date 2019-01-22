Türkiye, Trabzonspor- Başakşehir maçındaki hakem hatalarını konuşuyor... Bordo-Mavili kulübün futbol şube sorumlusu Haluk Şahin zehir zemberek açıklamalar yaptı. İşte Şahin'in sözleri: "Aynı hakem Beşiktaş maçında 7 yanlı ve yanlış karar veriyor. Ayrıca 7 dakika uzatma veriyor. Bu süreye iki yanlış karar sığdırıyor."
HERHALDE ÇOK MEMNUNLAR!
"Herhalde yaptıklarından memnunlar ki bu kez Başakşehir maçına atanıyor. Bu maçta da 11 yanlı ve yanlış kararı var. Pazar akşamı emeklerimiz çalındı. Türkiye'ye tiyatro izlettiler. Süreci ısrarla takip edeceğiz."
LİGİN KADERİYLE OYNADILAR
"Bakacağız hem maçın hakemi hem de VAR'ın başındaki Fırat Aydınus'un düdükleri 'gümüş'ten mi, yoksa 'demir'den mi? Türkiye bir şekilde gördü. Ligin kaderiyle oynadılar. Tiyatro sahneye koydular."
9 PUANIMIZI GASP ETTİLER
"A.Gücü maçında 2, Beşiktaş maçında 2, Antalya maçında 2, Başakşehir maçında 3 olmak üzere 9 puanımız gasp edildi. Bir şehrin emekleri çalındı. Ancak Trabzonspor duruşunu bozmadan yoluna devam edecek."
TRABZON'U YAKAN 11 HATA
Meler, Trabzon aleyhine yaptığı hatalarla Bordo- Mavili camianın büyük tepkisini çekti... Meler, Trabzon'un iki penaltısını es geçti... Medipol Başakşehir'in attığı iki glode de faulleri görmedi.
Trabzonspor-Başakşehir maçının hakemi Halil Umut Meler, Trabzon aleyhine yaptığı 11 hatayla sezonun kaderiyle oynadı.
DAKİKA 2: KULLANILAN kornerde Rodallega'ya yapılan müdahale penaltı.
DAKİKA 3: CLICHY'YE çarparak dışarı giden topa aut kararı verdi.
DAKİKA 18: CLICHY'NİN Pereira'ya yaptığı sert harekete faul vermedi. Joao Pereira itiraz edince ona sarı kart gösterdi.
DAKİKA 27: EKUBAN topa müdahale etmeye çalışıyor. Mahmut'a müdahale olmamasına rağmen hakem faul çalıyor. Ekuban kart görüyor.
DAKİKA 33: EKUBAN'a ceza sahası içinde yapılan müdahale penaltı. Ama devam kararı veriyor. VAR'a bile gitmiyor!
DAKİKA 38: ARDA'NIN Pereira'ya yaptığı sert müdahale sonrasında faul veriliyor. Arda'ya kart yok. Pereira'nın ayağı kırılıyor.
DAKİKA 41: BAŞAKŞEHİR'İN ikinci golü öncesi Abdülkadir'in ayağına önce Arda sonra Clichy basıyor. Hakem 'Devam' diyor.
DAKİKA 46: YUSUF'UN Mossoro'ya yaptığı müdahale çekme olmamasına rağmen faul çalınıyor. Yusuf Yazıcı'ya kart çıkıyor.
DAKİKA 47: ARDA kale dibinde Ekuban'ı çekip golü atıyor. Hakem faulü atlıyor.
DAKİKA 67: SARI kartı olan Başakşehirli İrfan Can, hakeme 'Hadi lan' diyor. İtirazlarını sürdürüyor ama oyundan atılmıyor.
DAKİKA 82: RODALLEGA'NIN omzuyla indirdiği topa elle oynama kararı verildi.
UZATMA
Meler, sezonun gidişatını belirleyecek maçta verdiği hatalı kararlarla büyük tepki topladı. Meler'in maçın sonuna 3 dakika ilave etmesi de tartışıldı.
TRABZON'A PENALTI ÇALMIYOR!
Halil Umut Meler, Beşiktaş-Trabzon maçında da bariz hatalar yapmıştı. Amiri'yi yapılan kırmızı kartlık pozisyonu atlayan Meler, Rodallega'ya yapılan penaltı pozisyonunu da es geçmişti.
MİNİ YORUM: TÜRK FUTBOLUNUN KADERİYLE OYNUYOR
Halil Umut Meler, Başakşehir karşısında Trabzon aleyhine verdiği skandal kararlarla ligin kaderine etki etti. Clichy'nin ilk yarıda Ekuban'a ceza sahası içinde yaptığı hareket net penaltıydı. Meler, Arda'nın 3. golde Ekuban'a yaptığı faulü de atladı. Meler hatalarıyla Türk futbolunun da kaderiyle oynuyor.
MUSTAFA ÇULCU
HERHALDE ÇOK MEMNUNLAR!
"Herhalde yaptıklarından memnunlar ki bu kez Başakşehir maçına atanıyor. Bu maçta da 11 yanlı ve yanlış kararı var. Pazar akşamı emeklerimiz çalındı. Türkiye'ye tiyatro izlettiler. Süreci ısrarla takip edeceğiz."
LİGİN KADERİYLE OYNADILAR
"Bakacağız hem maçın hakemi hem de VAR'ın başındaki Fırat Aydınus'un düdükleri 'gümüş'ten mi, yoksa 'demir'den mi? Türkiye bir şekilde gördü. Ligin kaderiyle oynadılar. Tiyatro sahneye koydular."
9 PUANIMIZI GASP ETTİLER
"A.Gücü maçında 2, Beşiktaş maçında 2, Antalya maçında 2, Başakşehir maçında 3 olmak üzere 9 puanımız gasp edildi. Bir şehrin emekleri çalındı. Ancak Trabzonspor duruşunu bozmadan yoluna devam edecek."
TRABZON'U YAKAN 11 HATA
Meler, Trabzon aleyhine yaptığı hatalarla Bordo- Mavili camianın büyük tepkisini çekti... Meler, Trabzon'un iki penaltısını es geçti... Medipol Başakşehir'in attığı iki glode de faulleri görmedi.
Trabzonspor-Başakşehir maçının hakemi Halil Umut Meler, Trabzon aleyhine yaptığı 11 hatayla sezonun kaderiyle oynadı.
DAKİKA 2: KULLANILAN kornerde Rodallega'ya yapılan müdahale penaltı.
DAKİKA 3: CLICHY'YE çarparak dışarı giden topa aut kararı verdi.
DAKİKA 18: CLICHY'NİN Pereira'ya yaptığı sert harekete faul vermedi. Joao Pereira itiraz edince ona sarı kart gösterdi.
DAKİKA 27: EKUBAN topa müdahale etmeye çalışıyor. Mahmut'a müdahale olmamasına rağmen hakem faul çalıyor. Ekuban kart görüyor.
DAKİKA 33: EKUBAN'a ceza sahası içinde yapılan müdahale penaltı. Ama devam kararı veriyor. VAR'a bile gitmiyor!
DAKİKA 38: ARDA'NIN Pereira'ya yaptığı sert müdahale sonrasında faul veriliyor. Arda'ya kart yok. Pereira'nın ayağı kırılıyor.
DAKİKA 41: BAŞAKŞEHİR'İN ikinci golü öncesi Abdülkadir'in ayağına önce Arda sonra Clichy basıyor. Hakem 'Devam' diyor.
DAKİKA 46: YUSUF'UN Mossoro'ya yaptığı müdahale çekme olmamasına rağmen faul çalınıyor. Yusuf Yazıcı'ya kart çıkıyor.
DAKİKA 47: ARDA kale dibinde Ekuban'ı çekip golü atıyor. Hakem faulü atlıyor.
DAKİKA 67: SARI kartı olan Başakşehirli İrfan Can, hakeme 'Hadi lan' diyor. İtirazlarını sürdürüyor ama oyundan atılmıyor.
DAKİKA 82: RODALLEGA'NIN omzuyla indirdiği topa elle oynama kararı verildi.
UZATMA
Meler, sezonun gidişatını belirleyecek maçta verdiği hatalı kararlarla büyük tepki topladı. Meler'in maçın sonuna 3 dakika ilave etmesi de tartışıldı.
TRABZON'A PENALTI ÇALMIYOR!
Halil Umut Meler, Beşiktaş-Trabzon maçında da bariz hatalar yapmıştı. Amiri'yi yapılan kırmızı kartlık pozisyonu atlayan Meler, Rodallega'ya yapılan penaltı pozisyonunu da es geçmişti.
MİNİ YORUM: TÜRK FUTBOLUNUN KADERİYLE OYNUYOR
Halil Umut Meler, Başakşehir karşısında Trabzon aleyhine verdiği skandal kararlarla ligin kaderine etki etti. Clichy'nin ilk yarıda Ekuban'a ceza sahası içinde yaptığı hareket net penaltıydı. Meler, Arda'nın 3. golde Ekuban'a yaptığı faulü de atladı. Meler hatalarıyla Türk futbolunun da kaderiyle oynuyor.
MUSTAFA ÇULCU
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