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Q7’nin yerine

, ’nın takımdan ayrılma ihtimalini düşünerek B Planı’nı hazırladı. Listenin en başında da Izquierdo yer alıyor.

Q7’nin yerine Jose Izquierdo
Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Akhisar'ı yenerek 2. yarıya galibiyetle başlayan Siyah-Beyazlı takımda büyük bir mutluluk yaşanırken Quaresma'nın takımdan ayrılmak istemesi yönetimi harekete geçirdi. Portekizli futbolcunun gitme ihtimaline karşılık B Planı'nı hazırladı. Yönetim her ne kadar resmen bir açıklama yapmasa da kanatları kuvvetlendirmek için bazı isimler üzerinde durduğu ve listenin ilk sırasına da Brighton'da forma giyen Jose Izquierdo'yu aldığı belirtildi. Kolombiyalı oyuncunun menajeri ile yapılan ilk görüşmeler olumlu sonuçlandı.

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