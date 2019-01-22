Boluspor - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk ayağı bugün oynanacak Boluspor - Galatasaray maçı ile tamamlanacak. Akabinde çeyrek finalistlerin belli olacağı rövanş karşılaşmaları başlayacak. Süper Lig'in ikinci yarı ilk haftasında aldığı 6-0'lık galibiyetle kupa maçına mutlu çıkacak olan Galatasaray, deplasmandan iyi sonuçla ayrılarak rövanş maçında avantajlı olmak isteyecek. Peki, Boluspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Boluspo ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma bugün saat 19.45'te başlayacak. Atv kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçın ardından Atv ekranlarında Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü yer alacak.

BOLUSPOR İLE GALATASARAY 9. RANDEVUDA

Ziraat Türkiye Kupası'nı 17 kere kazanarak bu kupada en çok zafer elde eden kulüp unvanını elinde bulunduran Galatasaray ile Spor Toto Birinci Lig ekiplerinden Boluspor, Salı günkü mücadelede dokuzuncu kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan sekiz maçta Sarı-Kırmızılı takım dört galibiyet ve iki beraberlik elde ederken; iki kez sahadan mağlup ayrıldı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 11 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde dört gol gördü.

Galatasaray'ın Boluspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Mariano Filho, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

TERİM'İN CEZASI DOLUYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinin ardından 10 maç men cezası alan Terim, Boluspor maçının ardından yedek kulübesine dönecek.

Fatih Terim, Göztepe deplasmanında takımının başında olacak.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Galatasaray, Boluspor deplasmanına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-kırmızılılarda uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba ile Japonya Milli Takımı'yla Asya Kupası'nda bulunan Yuto Nagatomo Bolu deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok ve Serdar Aziz de kadroda yer almayacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDA RÖVANŞ HAFTASI

BUGÜN

18.00 Akhisarspor-İ.M.Kayserispor

19.45 Boluspor-Galatasaray (İlk maç)

23 ARALIK ÇARŞAMBA

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor

18.00 Göztepe-Antalyaspor

20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor

24 ARALIK PERŞEMBE

13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir

18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor

29 OCAK SALI

20.30 Galatasaray-Boluspor (İkinci maç)