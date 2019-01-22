Bolu-G.saray maçı ATV’de

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'nda heyecan fırtınası bugün devam edecek. Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı nedeniyle oynanamayan Boluspor-Galatasaray maçı bugün saat 19.45'te oynanacak. Mücadeleyi ATV naklen verecek. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Akhisar ise ilk maçta 2-1 yendiği Kayserispor ile rövanş maçına çıkacak. Maçı A Spor naklen verecek. Böylece ilk çeyrek finalist belli olacak.
- Spor
- 22.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.