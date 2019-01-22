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-G.saray maçı ATV’de

Cimbom, saat 19.45’te ile karşılaşacak. Maç atv’den yayınlanacak.

Bolu-G.saray maçı ATV’de
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'nda heyecan fırtınası bugün devam edecek. Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı nedeniyle oynanamayan spor-Galatasaray maçı bugün saat 19.45'te oynanacak. Mücadeleyi ATV naklen verecek. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Akhisar ise ilk maçta 2-1 yendiği ile rövanş maçına çıkacak. Maçı A Spor naklen verecek. Böylece ilk çeyrek finalist belli olacak.


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