Dorukhan Toköz devlerin radarında

Beşiktaş'ta yeni bir yıldız doğuyor. Sezon başında Eskişehirspor'dan transfer edilen Dorukhan Toköz gösterdiği başarılı performansla yüzleri güldürdü. Akhisar maçında jeneriklere geçecek güzellikte bir gol atan Siyah-Beyazlı futbolcu Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Bu oyuncu scout ekipleri tarafından yakın takibe alındı.
- Spor
- 20.01.2019
- Gazete
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