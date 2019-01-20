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devlerin radarında

Güneş’le müthiş bir yükseliş gösteren Dorukhan’ın performansı herkesi sevindirdi. kulüplerinin genç yıldızı dikkatle izlediği ortaya çıktı.

Dorukhan Toköz devlerin radarında
'ta yeni bir yıldız doğuyor. Sezon başında 'dan transfer edilen Dorukhan Toköz gösterdiği başarılı performansla yüzleri güldürdü. Akhisar maçında jeneriklere geçecek güzellikte bir gol atan Siyah-Beyazlı futbolcu kulüplerinin dikkatini çekti. Bu oyuncu scout ekipleri tarafından yakın takibe alındı.

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