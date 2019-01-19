Türk derbisinde kazanan Efes

THY Euroleague'in 19. haftasında oynanan Türk derbisinde Anadolu Efes sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 82-68 mağlup etti. Lacivert-Beyazlılar böylelikle 13. galibiyetini alırken, Daçka ise 15. kez sahadan mağlup ayrıldı. Darüşşafaka karşısında ilk yarıyı 45-25 önde kapatan Efes, maçı da 14 sayı farkla kazandı.
- Spor
- 19.01.2019
- Gazete
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