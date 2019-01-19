Süper Lig'in 18. hafta maçları başladı. Cuma günü Akhisarspor ile Beşiktaş arasında oynanan maç ile 18. hafta perdesi açıldı. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri oynanacak maçların ardından tamamlanacak Süper Lig'in 18. haftasında puan durumu tablosuna göre, bir maç eksiğiyle Başakşehir 35 puanla lider konumda. İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu ve 18. hafta maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (18. HAFTA)

Süper Lig puan durumu tablosu, oynanan maçların sonucuna göre güncellenmektedir.

O G B M A Y AV P 1 Başakşehir 17 10 5 2 22 8 14 35 2 Yeni Malatyaspor 18 9 5 4 29 18 11 32 3 Trabzonzspor 17 8 5 4 32 22 10 29 4 Kasımpaşa 17 9 2 6 37 28 9 29 5 Galatasaray 17 8 5 4 30 21 9 29 6 Beşiktaş 18 8 5 5 31 24 7 29 7 Konyaspor 18 7 7 4 25 21 4 28 8 Antalyaspor 17 8 3 6 19 21 -2 27 9 Sivasspor 17 6 6 5 24 23 1 24 10 Göztepe 18 7 1 10 20 22 -2 22 11 Bursaspor 17 4 9 4 17 17 0 21 12 Ankaragücü 17 6 2 9 17 26 -9 20 13 Kayserispor 17 5 4 8 15 25 -10 19 14 Alanyaspor 17 5 3 9 13 22 -9 18 15 Akhisarspor 18 4 5 9 20 29 -9 17 16 BB Erzurumspor 18 3 7 8 17 24 -7 16 17 Fenerbahçe 17 3 7 7 16 24 -8 16 18 Rizespor 17 1 9 7 19 28 -9 12

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

18 OCAK CUMA

Akhisarspor - Beşiktaş: 1 - 3

19 OCAK CUMARTESİ

BB Erzurumspor - Konyaspor: 1 - 2

Yeni Malatyaspor - Göztepe: 3 - 2

Antalyaspor - Kayserispor:

Galatasaray - Ankaragücü:

20 OCAK PAZAR

Alanyaspor - Sivasspor:

Trabzonspor - Başakşehir:

21 OCAK PAZARTESİ

Kasımpaşa - Rizespor:

Bursaspor - Fenerbahçe: