Süper Lig'in 18. hafta maçları başladı. Cuma günü Akhisarspor ile Beşiktaş arasında oynanan maç ile 18. hafta perdesi açıldı. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri oynanacak maçların ardından tamamlanacak Süper Lig'in 18. haftasında puan durumu tablosuna göre, bir maç eksiğiyle Başakşehir 35 puanla lider konumda. İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu ve 18. hafta maç sonuçları...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (18. HAFTA)
Süper Lig puan durumu tablosu, oynanan maçların sonucuna göre güncellenmektedir.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Başakşehir
|17
|10
|5
|2
|22
|8
|14
|35
|2
|Yeni Malatyaspor
|18
|9
|5
|4
|29
|18
|11
|32
|3
|Trabzonzspor
|17
|8
|5
|4
|32
|22
|10
|29
|4
|Kasımpaşa
|17
|9
|2
|6
|37
|28
|9
|29
|5
|Galatasaray
|17
|8
|5
|4
|30
|21
|9
|29
|6
|Beşiktaş
|18
|8
|5
|5
|31
|24
|7
|29
|7
|Konyaspor
|18
|7
|7
|4
|25
|21
|4
|28
|8
|Antalyaspor
|17
|8
|3
|6
|19
|21
|-2
|27
|9
|Sivasspor
|17
|6
|6
|5
|24
|23
|1
|24
|10
|Göztepe
|18
|7
|1
|10
|20
|22
|-2
|22
|11
|Bursaspor
|17
|4
|9
|4
|17
|17
|0
|21
|12
|Ankaragücü
|17
|6
|2
|9
|17
|26
|-9
|20
|13
|Kayserispor
|17
|5
|4
|8
|15
|25
|-10
|19
|14
|Alanyaspor
|17
|5
|3
|9
|13
|22
|-9
|18
|15
|Akhisarspor
|18
|4
|5
|9
|20
|29
|-9
|17
|16
|BB Erzurumspor
|18
|3
|7
|8
|17
|24
|-7
|16
|17
|Fenerbahçe
|17
|3
|7
|7
|16
|24
|-8
|16
|18
|Rizespor
|17
|1
|9
|7
|19
|28
|-9
|12
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
18 OCAK CUMA
Akhisarspor - Beşiktaş: 1 - 3
19 OCAK CUMARTESİ
BB Erzurumspor - Konyaspor: 1 - 2
Yeni Malatyaspor - Göztepe: 3 - 2
Antalyaspor - Kayserispor:
Galatasaray - Ankaragücü:
20 OCAK PAZAR
Alanyaspor - Sivasspor:
Trabzonspor - Başakşehir:
21 OCAK PAZARTESİ
Kasımpaşa - Rizespor:
Bursaspor - Fenerbahçe:
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