İngiltere Premier Ligi'nde derbi heyecanı yaşanıyor. Arsenal ile Chelsea arasında oynanacak karşılaşma futbol severler tarafından merakla bekleniyor. Ligin 23. haftasında karşılaşacak iki takım da 3 puan için sahaya çıkacak. Chelsea 47 puanla 4. sırada, Arsenal ise 41 puanla 5. sırada bulunuyor. Arsenal bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak puan farkını kapatmak isteyecek. Peki, Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

ARSENAL - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal ile Chelsea arasındaki oynanacak maç bugün saat 20.30'da başlayacak. Dev derbide Anthony Taylor düdük çalacak. Karşılaşma S Sport kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek.

CHELSEA ÜSTÜN KONUMDA

Arsenal ile Chelsea arasında oynanan son 14 lig maçında gülen taraf en çok Chelsea oldu. Arsenal son 14 lig maçından sadece birini kazandı. Bu tek galibiyet Eylül 2016'da Emirates Stadı'nda 3-0'lık skorla gelmişti.

Chelsea bu maçı kazanırsa, Premier Lig tarihinde beşinci kez Arsenal ile aynı sezonda karşılaştığı iki maçı birden kazanmış olacak (2005-06, 2009-10, 2012-13 ve 2015-16). Arsenal'e karşı bunu beş kez başaran sadece iki takım var: Liverpool ve Manchester United.

Bu sezon Premier Lig'de sadece Liverpool (13), Chelsea'den daha fazla maçta kalesini gole kapattı (10). Öte yandan Arsenal (3), ligde Fulham'ın (2) ardından kalesini en az maçta gole kapatan ikinci takım.

Arsenal, Premier Lig'deki son üç maçının ikisini kaybetti. Topçular, bundan önce ligde oynadığı 17 maçta sadece bir kez mağlup olmuştu (11G 5B).

Chelsea bu maçı kazanırsa, Premier Lig'de Aralık 2016'dan bu yana (toplam altı maç) ilk kez deplasmanda art arda dört maç kazanmış olacak.

Arsenal kalecisi Bernd Leno, Premier Lig'de forma giydiği ilk 15 maçın sadece birinde gol yemedi. Premier Lig tarihinde sadece üç kaleci (Gavin Ward, Julian Speroni ve John Ruddy), ligdeki ilk 15 maçlarında Leno'dan bu alanda daha kötü bir performans gösterdi (0 gole kapama).

Chelsea forveti Olivier Giroud bu maçta gol atarsa, Premier Lig'de hem Chelsea hem de Arsenal formalarıyla iki takıma birden gol atmayı başaran ikinci oyuncu olacak (Cesc Fabregas'ın ardından).

Pierre-Emerick Aubameyang, Premier Lig'de Arsenal formasıyla iç sahada oynadığı 18 maçta 20 gole direkt katkı yaptı (15 gol, 5 asist).

Eden Hazard, Chelsea formasıyla lig kariyerinde 199 gole direkt katkı yaptı (115 gol, 84 asist).