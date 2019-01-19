Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı Akhisarspor maçına Ege ekibinin yaptığı skandal hata damga vurdu... TFF'nin Süper Lig için 21 kişilik maç kadrosunda "En fazla 12 yabancı yer" alır maddesini çiğneyen Akhisarspor, Beşiktaş karşılaşması için kadrosunda 13 yabancı futbolcuya yer verdi. Ege ekibi maçın başlamasının ardından bu hatanın fark edilmesiyle Milan Lukac'ı tribüne gönderdi ancak iş işten geçti.
KURALLARA GÖRE HÜKMEN GALİP
TFF talimatlarına göre Akhisarspor, yaptığı kural hatası nedeniyle PFDK'ya sevk edilecek. Ardından ise 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona eren maç 3-0 hükmen Siyah- Beyazlılar'ın lehine tescil edilecek.
BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİ GEÇERLİ
Maçla ilgili hükmen kararı çıkması halinde Beşiktaş'ın 3 golü geçerli sayılacak. Ancak Akhisar'ın golü sayılmayacak. Karşılaşmadaki kartlar da geçerli olacak. Beşiktaş, kural hatası için bugün TFF'ye başvuracak.
ARSLAN: BEDELİNİ ÖDERİZ
Yaptıkları kural hatası ile ilgili konuşan Akhisar'ın hocası Cihat Arslan, "Büyük bir hata yaptık ve bunun bedelini öderiz" dedi. Akhisar Başkanı Hüseyin Eryüksel de "Beşiktaş itiraz ederse hükmen mağlubuz" diye konuştu.
KURALLARA GÖRE HÜKMEN GALİP
TFF talimatlarına göre Akhisarspor, yaptığı kural hatası nedeniyle PFDK'ya sevk edilecek. Ardından ise 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona eren maç 3-0 hükmen Siyah- Beyazlılar'ın lehine tescil edilecek.
BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİ GEÇERLİ
Maçla ilgili hükmen kararı çıkması halinde Beşiktaş'ın 3 golü geçerli sayılacak. Ancak Akhisar'ın golü sayılmayacak. Karşılaşmadaki kartlar da geçerli olacak. Beşiktaş, kural hatası için bugün TFF'ye başvuracak.
ARSLAN: BEDELİNİ ÖDERİZ
Yaptıkları kural hatası ile ilgili konuşan Akhisar'ın hocası Cihat Arslan, "Büyük bir hata yaptık ve bunun bedelini öderiz" dedi. Akhisar Başkanı Hüseyin Eryüksel de "Beşiktaş itiraz ederse hükmen mağlubuz" diye konuştu.
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