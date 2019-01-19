2019 model Kartal

Beşiktaş Akhisarspor deplasmanından 3 puanla döndü. 4. dakikada Regattin'in sert şutunu Karius çeldi, topu önünde bulan Manu'nun vuruşu üstten auta gitti. 18'de Serginho müsait pozisyonda topu çerçeveyle buluşturamadı. 23'te Beşiktaş'ta Dorukhan muhteşem bir gole imza attı. Ljajic'in pasında ceza yayının sol çaprazında topla buluşan genç yıldız, topu uzak köşeye gönderdi. 31'de Regattin'in vuruşu Caner'e çarparak kornere gitti. 45'te Dorukhan'ın pasında Burak kaleciyle karşı karşılaya kaldığı pozisyonda golü bulamadı.



LARİN'İN GOLÜ VAR'A TAKILDI

48'DE Quaresma'nın ortasını Gökhan Gönül kafayla ağlara gönderdi: 0-2. 60'ta Cikalleshi ağları havalandırdı. Gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 66'da bu kez Larin'in attığı gol VAR'dan döndü. 75'te Larin kale dibinden kaçırdı. 76'da Ljajic'in ortasında Larin topu ağlara gönderdi. 81'de Cikalesshi kale disinden yaptığı dokunuşla farkı 2'ye indirdi.



VİDA VE MİRİN GEÇİT VERMEDİ

Beşiktaş'ın iki stoperi Domagoj Vida (5/6) ve Nicolas Isimat-Mirin (5/5) Akhisarspor karşısında girdiği 11 hava topu mücadelesinin 10'unu kazandı. İki stoperin uyumu dikkat çekiciydi.