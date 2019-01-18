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  • 18.01.2019 16:14
  • Son Güncelleme: 18.01.2019 16:48

Son dakika: 'de Aatif Chahechouhe Çaykur Rizespor'a transfer oldu

'de sezon başında kadro dışına bırakılan Aatif Chahechouhe'nun bonservisi ile Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Sarı Lacivertliler, resmi sitelerinden oyuncunun bonservisiyle transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

, Aatif Chahechouhe'nun Çaykur Rizespor'a transferini açıkladı. Faslı oyuncunun, bonservisi ile verildiği belirtildi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Aatif Chahechouhe'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor kulübüyle her konuda anlaşmaya varmıştır.

Chahechouhe'ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

RİZE FORMASIYLA İLK FOTOĞRAF

Rizespor'la her konuda anlaşan Chahechouhe, dün sosyal medya hesabı üzerinden Sarı Lacivertli ekibe veda mesajı yayımlamıştı. Fenerbahçe'ye, Sivasspor'dan 2016-2017 sezonunda transfer olan Chahechouhe, 70 resmi maçta 14 gol kaydetti.

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