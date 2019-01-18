Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe'nun Çaykur Rizespor'a transferini açıkladı. Faslı oyuncunun, bonservisi ile verildiği belirtildi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Aatif Chahechouhe'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor kulübüyle her konuda anlaşmaya varmıştır.

Chahechouhe'ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

RİZE FORMASIYLA İLK FOTOĞRAF

Rizespor'la her konuda anlaşan Chahechouhe, dün sosyal medya hesabı üzerinden Sarı Lacivertli ekibe veda mesajı yayımlamıştı. Fenerbahçe'ye, Sivasspor'dan 2016-2017 sezonunda transfer olan Chahechouhe, 70 resmi maçta 14 gol kaydetti.