Ersan İlyasova güldü Cedi Osman üzüldü

NBA'DE Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies'ı 111-101 yenerken, Cedi Osman'ın ekibi Cleveland Cavaliers ise, Portland Trail Blazers'a 129-112 mağlup oldu. Bucks'ta Ersan 18 dakika süre aldı ve 3 sayı ile oynadı. Cavaliers'ta ise Cedi Osman 16 dakika süre aldı ve 4 sayı, 1 ribaunt ile oynadı.
- Spor
- 18.01.2019
- Gazete
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