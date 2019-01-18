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Ersan İlyasova güldü Cedi Osman üzüldü
NBA'DE Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies111-101 yenerken, Cedi Osman'ın ekibi Cleveland Cavaliers ise, Portland Trail Blazers'a 129-112 mağlup oldu. Bucks'ta Ersan 18 dakika süre aldı ve 3 sayı ile oynadı. Cavaliers'ta ise 16 dakika süre aldı ve 4 sayı, 1 ribaunt ile oynadı.

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