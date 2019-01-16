Kupaya kar engeli

TümTürkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı futbolu da vurdu... Boluspor ile Galatasaray arasında dün akşam oynanması beklenen Ziraat Türkiye Kupası son 16 ilk turu maçı ertelendi.
ÇİZGİLER ÇİZİLEMEDİ
Sabah saatlerinden itibaren Bolu Atatürk Stadı'nın zemininde yoğun bir şekilde temizleme çalışması yapıldı... Saat 19.50'de hakem Mustafa Öğretmenoğlu ve yardımcıları saha zeminine ayak bastı. Öğretmenoğlu saha çizgilerinin çizilmesini istedi. Ancak yoğun yağış nedeniyle çizilen çizgilerin yeniden kaybolduğu gözlendi.
DEĞERLENDİRME YAPILDI
Ardından Mustafa Öğretmenoğlu ve yardımcıları içeriye girerek durum değerlendirmesi yaptı... Kısa bir süre sonra ise karşılaşmanın ertelendiği duyuruldu. TFF'den ertelenen maçla ilgili yapılan açıklamada ise "Karşılaşmanın gün ve saati Futbol Federasyonu tarafından daha sonra belirlenecek" ifadeleri kullanıldı.
TATİL KARARINI İLK OLARAK TAFFAREL DUYURDU
Maçın tatil kararını ilk duyuran isim Galatasaray kaleci antrenörü Claudio Taffarel oldu... Sosyal medya hesabından zeminin fotoğrafını paylaşan Taffarel, "Maç iptal" notunu düştü. Ancak bu paylaşımı kısa süre sonra sildi.
ÇİZGİLER ÇİZİLEMEDİ
Sabah saatlerinden itibaren Bolu Atatürk Stadı'nın zemininde yoğun bir şekilde temizleme çalışması yapıldı... Saat 19.50'de hakem Mustafa Öğretmenoğlu ve yardımcıları saha zeminine ayak bastı. Öğretmenoğlu saha çizgilerinin çizilmesini istedi. Ancak yoğun yağış nedeniyle çizilen çizgilerin yeniden kaybolduğu gözlendi.
DEĞERLENDİRME YAPILDI
Ardından Mustafa Öğretmenoğlu ve yardımcıları içeriye girerek durum değerlendirmesi yaptı... Kısa bir süre sonra ise karşılaşmanın ertelendiği duyuruldu. TFF'den ertelenen maçla ilgili yapılan açıklamada ise "Karşılaşmanın gün ve saati Futbol Federasyonu tarafından daha sonra belirlenecek" ifadeleri kullanıldı.
TATİL KARARINI İLK OLARAK TAFFAREL DUYURDU
Maçın tatil kararını ilk duyuran isim Galatasaray kaleci antrenörü Claudio Taffarel oldu... Sosyal medya hesabından zeminin fotoğrafını paylaşan Taffarel, "Maç iptal" notunu düştü. Ancak bu paylaşımı kısa süre sonra sildi.
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