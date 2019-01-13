Kucka Parma’ya, 3 yıldız Trabzon'a

Trabzon'da Juraj Kucka dönemi sona erdi... Bordo- Mavililer, Slovak yıldızını Parma'ya 3 milyon Euro bonservis bedeliyle sattı. Kucka, alacağı olan 500 bin Euro'nun yanı sıra 1.5 milyon Euro'luk imaj parasını da bırakarak Çizme'ye gitti. Slovak oyuncunun Pazartesi günü Parma için İtalya'da sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi. Yıldız oyuncunun İtalyan ekibi Parma ile 2.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
PAZARTESİ GÜNÜ KARAR AÇIKLANACAK
Transfer tahtası kapalı olan Fırtına, pazartesi günü FIFA'dan gelecek kararı bekliyor. Trabzon, Porto'dan stoper Chidozie Awaziem, Stuttgart'tan orta saha Berkay Özcan ve Marsilya'dan kanat oyuncusu Yusuf Sarı'yı istiyor.
Yunus Emre SEL
PAZARTESİ GÜNÜ KARAR AÇIKLANACAK
Transfer tahtası kapalı olan Fırtına, pazartesi günü FIFA'dan gelecek kararı bekliyor. Trabzon, Porto'dan stoper Chidozie Awaziem, Stuttgart'tan orta saha Berkay Özcan ve Marsilya'dan kanat oyuncusu Yusuf Sarı'yı istiyor.
Yunus Emre SEL
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