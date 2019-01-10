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  • 10.01.2019 11:23
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 11:36

lu 'ya dolandırıcı şoku

forması giyen Kolombiyalı forvet dolandırıcıların tuzağına düştü. Yıldız futbolcu haciz oyunu ile 2 milyon 500 bin euro dolandırıldı.

Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın 2 milyon 500 bin Euro parası sahte haciz oyunuyla alındı. TRT Spor'un verdiği bilgiye göre Rodallega'nın parası sahte haciz oyunu ile futbolcunun elinden alındı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!
İHA'nın verdiği bilgiye göre ise; Trabzonsporlu ünlü futbolcu Rodallega, kendisini dolandırmak isteyenler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Rodallega'nın 2,5 milyon lirasının dolandırılmaya çalışıldığı öğrenildi.

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