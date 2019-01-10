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  • 10.01.2019 15:05
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 15:20

'da! , kaç yaşında?

'da transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sol beke son olarak Bursaspor'da forma giyen 'i transfer eden Galatasaray, genç oyuncuya 1,5 yıllığına sözleşme imzaladı. Peki , kaç yaşında?

Galatasaray transferi duyurdu!
Kulübü, ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir ile 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için anlaşmaya varılmıştır" denildi.

EMRE TAŞDEMİR KİMDİR?

Emre Taşdemir, 8 Ağustos 1995 tarihinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dünyaya geldi. Futbola 2007-09 yıllarında forma giydiği Şekerspor altyaspında adım attı. Ardından 2009-10 sezonunda Osmanlıspor'un altyapısında forma terleten Taşdemir, 2010-13 sezonunda ise Ankaragücü'nün altyaspında oynadı.

Ankaragücü ile profesyonel kariyerine başlayan Taşdemir, 2013-14 sezonunun ardından Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'a transfer oldu.

Haziran 2015 tarihinde oynanan Bulgaristan maçında ilk kez millî takım formasını giymiştir. 23 yaşındaki futbolcu kariyer toplamında 97 maça çıkarken 9 gol attı, 9 asist yaptı.

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