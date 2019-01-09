Fenerbahçe 1 günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti. Belek'teki ilk idman sabah saatlerinde salonda gerçekleşti. Günün 2. çalışması ise açık sahada yapıldı. Fenerbahçe kamp çalışmalarına bugün de devam edecek.
- Spor
- 09.01.2019
- Gazete
Hazırlıklar devam ediyor
Fenerbahçe dünü çift idmanla geçirdi. Günün ilk çalışması salonda, 2. çalışması ise açık sahada gerçekleşti.
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