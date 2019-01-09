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Formamı kaptırmayacağım

Her gün daha çok çalıştığını söyleyen ’nin Rus stoperi , savunmaya yapılan takviye ile ilgili olarak “Durumum performansıma bağlı. Hocamın işini zorlaştırmak ve pozisyonumu korumak istiyorum” dedi.

Formamı kaptırmayacağım
Fenerbahçe'nin Rus stoperi Roman Neustadter, Sarı-Lacivertli ekibin Antalya Belek kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Neustadter, "Her gün çok çalışıyorum. Hocanın işini zorlaştırmak istiyorum" dedi. Kötü bir ilk yarı geçirdiklerini belirten Neuestadter, "Kötü bir ilk yarı geçirdik. Daha güçlü daha fit bir takım haline gelmeye çalışıyoruz. İkinci yarı gerçek Fenerbahçe'yi göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu. Sarı- Lacivertli kulübün savunmaya yaptığı takviyelerle ilgili soruya ise Neustadter, "Benim performansıma bağlı bu durum. Her gün çok çalışıyorum. Hocanın işini zorlaştırmak istiyorum. Pozisyonumu korumak istiyorum. Nerede oynadığım fark etmez, formayı kaptırmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

TEKLİF GELMEMİŞ
30 yaşındaki stoper transfer teklifleri hakkında ise "Bana ulaşan bir teklif yok" dedi.

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