Fener’e Khimki freni

Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague'deki 12 maçlık galibiyet serisi Rusya'da sona erdi. Euroleague'in 17. hafta maçında deplasmanda Khimki ile karşılaşan Sarı-Lacivertliler, normal süresi 72-72 biten maçta rakibine 84-78 mağlup oldu. Fenerbahçe rakibi karşısında maça etkili başlarken ilk çeyreği 23- 13, ilk yarıyı da 41-38 önde tamamladı. 3. çeyrekte daha etkili olan Rus ekibi son 10 dakikaya ise 57-54 üstün giren taraf oldu.
EFES RAHAT KAZANDI
Maçta normal süre 72-72'lik eşitlikle sona ererken, uzatma devrelerinde ev sahibi ekip taraftarının da desteğini arkasına alarak maçı 84-78 kazandı. Euroleague'deki diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise deplasmanda Zalgiris'i 79-58 mağlup etti.
EFES RAHAT KAZANDI
Maçta normal süre 72-72'lik eşitlikle sona ererken, uzatma devrelerinde ev sahibi ekip taraftarının da desteğini arkasına alarak maçı 84-78 kazandı. Euroleague'deki diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise deplasmanda Zalgiris'i 79-58 mağlup etti.
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