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Fener’e freni

Beko, ’ye uzatmalarda kaybetti. Euroleague’deki 12 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Fener’e Khimki freni
Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'deki 12 maçlık galibiyet serisi 'da sona erdi. Euroleague'in 17. hafta maçında deplasmanda Khimki ile karşılaşan Sarı-Lacivertliler, normal süresi 72-72 biten maçta rakibine 84-78 mağlup oldu. rakibi karşısında maça etkili başlarken ilk çeyreği 23- 13, ilk yarıyı da 41-38 önde tamamladı. 3. çeyrekte daha etkili olan Rus ekibi son 10 dakikaya ise 57-54 üstün giren taraf oldu.

EFES RAHAT KAZANDI

Maçta normal süre 72-72'lik eşitlikle sona ererken, uzatma devrelerinde ev sahibi ekip taraftarının da desteğini arkasına alarak maçı 84-78 kazandı. Euroleague'deki diğer temsilcimiz ise deplasmanda Zalgiris'i 79-58 mağlup etti.

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