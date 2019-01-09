Beşiktaş, Belek kampındaki ilk hazırlık maçında Hollanda ekibi Helmond'u Larin'in golüyle 1-0 mağlup etti. Beşiktaş maça Ersin, Roco, Atiba, Hüseyin Seylığlı, Dorukhan, Isimat-Mirin, Ljajic, Güven Yalçın, Babel, Oğuzhan Özyakup, Quaresma 11'iyle çıktı. İlk yarısı golsüz biten maçın 66. dakikasında Lens'in asistinde Larin, Siyah-Beyazlılar'ı 1-0 öne geçirdi. Beşiktaş hazırlık maçını Larin'in golüyle 1-0 kazandı.
- Spor
- 09.01.2019
- Gazete
Beşiktaş Larin’le güldü
Beşiktaş, hazırlık maçında Hollanda ekibi Helmond’u 1-0 yendi. Maçın tek golü 66. dakikada Larin’den geldi.
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