Türk futbolunda bir milat Artık sürdürülebilir bir tablo kalmadı. Bu uygulama futbolda milattır... Kulüplerimizin bankalara borçları yapılandırılacak. Artık bütçelerine göre hareket edecekler. 4 büyükleri biz denetleyeceğiz. Kimse, "Şampiyon olayım ama Avrupa'ya gitmeyeyim" diyemeyecek Tarihi bir adım atılıyor... Bu adımı beraber destekleyelim.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören 10 milyar TL'yi bulan borçların yeniden yapılandırılması ve vadelendirilmesini kapsayan tarihi projenin tüm detaylarını A Spor'a açıkladı. Demirören bunun Türk futbolunda bir milat olduğunu söyledi. İşte Yıldırım Demirören'in A Spor'daki tüm açıklamaları şöyle:



BÜTÇELERİYLE DEVAM EDECEKLER



Kulüplerın şu an sürdürülebilir kredibilitesi kalmadı. Bu sistem yönetime müdahale eden değil herkesin başkan olmasını sağlayan bir sistem. Kulüpler artık bütçeleriyle devam edecek. Borçlanma olmayacak."



EN KATI KURALLARI UYGULAYACAĞIZ



"ŞU anda kulüplerin bankalara olan borçları yapılandırılıyor. Borç miktarı artmayacak. Ayrıca sadece futbol AŞ değil derneklerin de borçlarının yapılandırılması söz konusu. Yeni sistemde en katı kuralları uygulayacağız."



HİÇBİR BORCU SİLMEYECEĞİZ



"PUAN silme, küme düşürme ve lisans vermeme cezaları uygulanacak. Biz herkesin işini iyi yapmasını istiyoruz. Başkanlar projeyi beğendi. Hiçbir borcun silinmesi söz konusu değil."



HEPSİNİ DENETLEYECEĞİZ



"4 BÜYÜK kulüp dahil bütün takımları denetleyeceğiz. Bizden lisans alamayan zaten Avrupa'ya gidemeyecek. Ulusal Fair Flay uygulanacak. UEFA da bunu istiyor



DERTLERİNİ BİZE ANLATSINLAR



"TARAFTARLARIN hepsi çok mutlu. Tarihi bir adım atılıyor. Bu adımı hep beraber destekleyelim. Bu yapılan hareket kulüplerimizin yaşaması için yapılıyor. Kulüpler dertlerini önce bize anlatmalı."







TOPLAM BORÇ 9.4 MILYAR



A SPOR'un Türkiye'yi ekrana kilitleyen canlı yayında kulüplerin içinde bulunduğu kriz ortamı rakamlarla masaya yatırıldı. 9 yılda kulüplerimizin borçları yüzde 985 artış gösterdi. Şu anda













GÜCÜMÜZ KUDRETİMİZ VAR



Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı

10 milyar TL'yi bulanborçların yeniden yapılandırılmasıve vadelendirilmesinikapsayantarihi projenin tüm detaylarınıA Spor'a açıkladı.Demirören bununTürk futbolunda birmilat olduğunu söyledi.İşte Yıldırım Demirören'inA Spor'daki tümaçıklamaları şöyle:şu an sürdürülebilir kredibilitesi kalmadı. Bu sistem yönetime müdahale eden değil herkesin başkan olmasını sağlayan bir sistem. Kulüpler artık bütçeleriyle devam edecek. Borçlanma olmayacak."anda kulüplerin bankalara olan borçları yapılandırılıyor. Borç miktarı artmayacak. Ayrıca sadece futbol AŞ değil derneklerin de borçlarının yapılandırılması söz konusu. Yeni sistemde en katı kuralları uygulayacağız."silme, küme düşürme ve lisans vermeme cezaları uygulanacak. Biz herkesin işini iyi yapmasını istiyoruz. Başkanlar projeyi beğendi. Hiçbir borcun silinmesi söz konusu değil."BÜYÜK kulüp dahil bütün takımları denetleyeceğiz. Bizden lisans alamayan zaten Avrupa'ya gidemeyecek. Ulusal Fair Flay uygulanacak. UEFA da bunu istiyorhepsi çok mutlu.Tarihi bir adım atılıyor.Bu adımı hep beraberdestekleyelim. Buyapılan hareket kulüplerimizinyaşamasıiçin yapılıyor. Kulüplerdertlerini önce bize anlatmalı."A SPOR'un Türkiye'yi ekrana kilitleyen canlı yayında kulüplerin içinde bulunduğu kriz ortamı rakamlarla masaya yatırıldı. 9 yılda kulüplerimizin borçları yüzde 985 artış gösterdi. Şu anda Süper Lig kulüplerinin borcu 9 milyar 441 milyon seviyesine dayanmış durumda. Ve kulüplerin bu borçlarının tam yüzde 61'i finansal borçlar. (banka ve finans kuruluşlarına olan borçlar). Tarihi projeyle beraber kulüpler, belini büken finansal borçlarını çok daha sağlıklı bir ekonomiyle temizleyecek.Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın da tarihi projeyle ilgili detaylar verdi. Aydın, "Desteği için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a teşekkür ediyoruz. Kredilerin yeniden yapılandırılmasını, diğer sektörlere yaptığımız gibi yapacağız. Kimse bunu çok görmesin. Kulüplere verilen hiçbir kredinin silinmesi söz konusu değil. Diyelim ki bir kulüpte dört banka var. Dört banka sisteme katılacak, teminatlar bölüşülecek ve bunlar vadeye bağlanacak. Bunu yapacak gücümüz, kudretimiz var. Diğer şirketlere hayatta kalabilmeleri için yaptığımız şeyi, futbol ekonomisi için de yapıyoruz, yapmaya çalışacağız" açıklamasını yaptı. TÜM MANŞETLER