Sağın ilacı Alberth Elis

Transfer çalışmalarını sürdüren F.Bahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı- Lacivertliler, ABD'de Houston Dynamo'da forma giyen Honduraslı Alberth Elis'le anlaşma sağladı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu patlayıcı sürati, tekniği ve golcü kimliği ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
F.BAHÇE&REYES'İ TAKİBE ALDI
ELIS'IN sosyal medya hesabından F.Bahçe ile birlikte Meksikalı stoper Reyes'i takip etmeye başladığı tespit edildi. Honduraslı yıldız ayrıca sarı-lacivert kalpli bir fotoğrafını da paylaştı.
BİR TEK 'FENER' İSMİNİ VERMEDİ!
F.BAHÇE şu anda Houston Dynamo kulübü ve MLS yönetimiyle arasındaki pürüzleri gidermeye çalışıyor. Görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması ve Ellis'in Fenerbahçe'ye 4.5 yıllık imza atması bekleniyor.
ELİS: BENİM RÜYAM AVRUPA
HONDURASLI oyuncu yaptığı açıklamada, "Houston'la 2 yıllık sözleşmem var ama Avrupa'dan benimle ilgilenen bir takım var ve teklif masanın üstünde. Dynamo rüyamın Avrupa olduğunu biliyor" dedi.
F.BAHÇE&REYES'İ TAKİBE ALDI
ELIS'IN sosyal medya hesabından F.Bahçe ile birlikte Meksikalı stoper Reyes'i takip etmeye başladığı tespit edildi. Honduraslı yıldız ayrıca sarı-lacivert kalpli bir fotoğrafını da paylaştı.
BİR TEK 'FENER' İSMİNİ VERMEDİ!
F.BAHÇE şu anda Houston Dynamo kulübü ve MLS yönetimiyle arasındaki pürüzleri gidermeye çalışıyor. Görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması ve Ellis'in Fenerbahçe'ye 4.5 yıllık imza atması bekleniyor.
ELİS: BENİM RÜYAM AVRUPA
HONDURASLI oyuncu yaptığı açıklamada, "Houston'la 2 yıllık sözleşmem var ama Avrupa'dan benimle ilgilenen bir takım var ve teklif masanın üstünde. Dynamo rüyamın Avrupa olduğunu biliyor" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.