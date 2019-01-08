Sağın ilacı Alberth Elis

çalışmalarınısürdürensürpriz birgelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler,forma giyen'leanlaşma sağladı. 22 yaşındakikanat oyuncusupatlayıcı sürati, tekniğive golcü kimliğiile tüm dikkatleriüzerine çekiyor.sosyal medya hesabındanile birliktestopertakip etmeye başladığı tespit edildi.yıldız ayrıca sarı-lacivert kalpli bir fotoğrafını da paylaştı.şu andakulübü veyönetimiyle arasındaki pürüzleri gidermeye çalışıyor. Görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması ve'in'ye 4.5 yıllık imza atması bekleniyor.oyuncu yaptığı açıklamada,yıllık sözleşmem varama Avrupa'dan benimleilgilenen birtakım var ve teklif masanınüstünde.rüyamınolduğunu biliyor" dedi.