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gitti gidiyor!

’den sözleşme uzatma teklifi alan Skrtel, kabul etmezse başka takıma transfer olacak Menajeri, “Skrtel F.Bahçe’den ayrılabilir” dedi

Martin Skrtel gitti gidiyor!
Fenerbahçe'den devre arasında ayrılma ihtimali olan isimlerden birisi olan Martin Skrtel için menajerinden çarpıcı bir açıklama geldi. Skrtel'in menajeri Karol Csonto, Slovak basınına Skrtel'in Fenerbahçe'den ayrılabileceğini söyledi. Csonto, "Doğru bir teklif gelirse Skrtel Fenerbahçe'den ayrılabilir ancak İngiltere'ye dönme ihtimali düşük. Fenerbahçe'den yeni sözleşme teklifi aldık ancak henüz bir karar vermedik" dedi. Skrtel'in adı G.Rangers, C.Palace ve Southampton ile anılıyordu.

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