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'tan Çizme’de sağ bek avı

forvet ve stoper lerinin ardından sağ bek arayışına hız verdi. Roma’da oynayan Karsdorp ve Sampdoria’dan Bereszynski için pazarlıklara hız verilecek. Başkan Orman’ın ’da görüşmelere bizzat katılacağı öğrenildi. 2 yıldızdan biri uygun şartlar oluşursa bonservisiyle alınacak. Kiralık formülü de seçenekler arasında.

Çizme’de sağ bek avı
Beşiktaş de hız kesmiyor. Forvete Burak Yılmaz, stopere de Mirin'i alarak kadrosunu güçlendiren Siyah-Beyazlılar rotayı bu kez sağ bek adaylarına çevirdi. Gökhan Gönül'ün sık sık sakatlanması nedeniyle bir sağ bek almak isteyen Beşiktaş Yönetimi rotayı Rick Karsdorp ve Bartosz Bereszynski'ye çevirdi.



İNCE ELEYİP SIK DOKUDULAR
Yönetimin listede yer alan sağ bek adaylarını tek tek masaya yatırdığı ortaya çıkarken Roma'da forma giyen Hollandalı Karsdorp ve Sampdoria'da oynayan Bereszynski'nin isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.

2 YILDIZDAN BİRİ BİTİRİLECEK
Başkan Orman'ın bu transferler için 'da görüşmelere bizzat katılması bekleniyor. Karsdorp ve Bereszynski'den birini mutlaka kadroya katmak isteyen 'ın bu hafta pazarlıklara hız vereceği öne sürüldü.



TÜM SEÇENEKLER GÖRÜŞÜLECEK
Beşiktaş'ın 2 oyuncudan birini bonservis bedeliyle bitirmeyi planladığı ancak kiralık formülünün de seçenekler arasında olabileceği belirlendi.

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