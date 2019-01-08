Beşiktaş transferde hız kesmiyor. Forvete Burak Yılmaz, stopere de Mirin'i alarak kadrosunu güçlendiren Siyah-Beyazlılar rotayı bu kez sağ bek adaylarına çevirdi. Gökhan Gönül'ün sık sık sakatlanması nedeniyle bir sağ bek almak isteyen Beşiktaş Yönetimi rotayı Rick Karsdorp ve Bartosz Bereszynski'ye çevirdi.
İNCE ELEYİP SIK DOKUDULAR
Yönetimin listede yer alan sağ bek adaylarını tek tek masaya yatırdığı ortaya çıkarken Roma'da forma giyen Hollandalı Karsdorp ve Sampdoria'da oynayan Bereszynski'nin isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.
2 YILDIZDAN BİRİ BİTİRİLECEK
Başkan Orman'ın bu transferler için İtalya'da görüşmelere bizzat katılması bekleniyor. Karsdorp ve Bereszynski'den birini mutlaka kadroya katmak isteyen Beşiktaş'ın bu hafta pazarlıklara hız vereceği öne sürüldü.
TÜM SEÇENEKLER GÖRÜŞÜLECEK
Beşiktaş'ın 2 oyuncudan birini bonservis bedeliyle bitirmeyi planladığı ancak kiralık formülünün de seçenekler arasında olabileceği belirlendi.
İNCE ELEYİP SIK DOKUDULAR
Yönetimin listede yer alan sağ bek adaylarını tek tek masaya yatırdığı ortaya çıkarken Roma'da forma giyen Hollandalı Karsdorp ve Sampdoria'da oynayan Bereszynski'nin isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.
2 YILDIZDAN BİRİ BİTİRİLECEK
Başkan Orman'ın bu transferler için İtalya'da görüşmelere bizzat katılması bekleniyor. Karsdorp ve Bereszynski'den birini mutlaka kadroya katmak isteyen Beşiktaş'ın bu hafta pazarlıklara hız vereceği öne sürüldü.
TÜM SEÇENEKLER GÖRÜŞÜLECEK
Beşiktaş'ın 2 oyuncudan birini bonservis bedeliyle bitirmeyi planladığı ancak kiralık formülünün de seçenekler arasında olabileceği belirlendi.
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