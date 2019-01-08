Belhanda için Ittihad’a ‘ret’

Garry Rodrigues'i 10.5 milyon dolar karşılığında kadrosuna katan Al Ittihad bu kez de Younes Belhanda'ya kancayı attı. Suudi kulübünün Galatasaray'a 5 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıktı. Ancak bu rakamı az bulan Sarı- Kırmızılılar'ın Al Ittihad'a olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Galatasaray'ın teklifin artması halinde bile Belhanda'yı satmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Faslı futbolcunun da ayrılığı düşünmediği belirlendi. Galatasaray ikinci devre öncesi kadrosundan başka oyuncu kaybetmek istemiyor.