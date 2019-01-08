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için Ittihad’a ‘ret’

Rodrigues’i alan Suudi kulübü, Faslı yıldız için de 5 milyon Euro teklif etti. Ancak rakamı az buldu.

Belhanda için Ittihad’a ‘ret’
Garry Rodrigues'i 10.5 milyon dolar karşılığında kadrosuna katan Al Ittihad bu kez de Younes Belhanda'ya kancayı attı. Suudi kulübünün Galatasaray'a 5 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıktı. Ancak bu rakamı az bulan Sarı- Kırmızılılar'ın Al Ittihad'a olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Galatasaray'ın teklifin artması halinde bile Belhanda'yı satmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Faslı futbolcunun da ayrılığı düşünmediği belirlendi. Galatasaray ikinci devre öncesi kadrosundan başka oyuncu kaybetmek istemiyor.

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