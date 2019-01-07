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: Yüzde 100 hata yok!

Yüzde 100 hata yok!
MHK Başkanı 'ye VAR'ın başarıyla uygulandığını söyledi. Namoğlu "Bu sene 'i ele aldığımızda; 'Yüzde 100 ofsayttan gol yedim' diyen var mı? 'Yüzde 100 herkesin katıldığı bir penaltım verilmedi' diyen var mı? Veya yüzde 100 oyuncu ihraç edilmeliydi, edilmedi denilen bir pozisyon var mı?" dedi.

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