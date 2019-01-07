MHK Başkanı Yusuf Namoğlu TRT'ye VAR'ın başarıyla uygulandığını söyledi. Namoğlu "Bu sene Süper Lig'i ele aldığımızda; 'Yüzde 100 ofsayttan gol yedim' diyen var mı? 'Yüzde 100 herkesin katıldığı bir penaltım verilmedi' diyen var mı? Veya yüzde 100 oyuncu ihraç edilmeliydi, edilmedi denilen bir pozisyon var mı?" dedi.
- Spor
- 07.01.2019
- Gazete
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