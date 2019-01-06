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  • 06.01.2019 20:45
  • Son Güncelleme: 06.01.2019 20:54

'un yıldızı ölümden döndü!

Antalya'nın Belek beldesinde hazırlıklarını sürdüren 'un ile karşılaştığı hazırlık müsabakasında maçı takip edenleri korkutan bir olay yaşandı. Kayserispor ile Go Ahead arasında oynanan hazırlık maçında 'ın dili boğazına kaçtı.



Kayserispor ile Go Ahead arasında oynanan hazırlık maçında Muammer Zülfikar Yıldırım'ın dili boğazına kaçtı.
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