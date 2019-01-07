Geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun gündeme getirip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da desteklediği, futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili projede büyük gün geldi çattı.



AYRINTILAR ORTAYA KONACAK



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın bugün borç batağında bulunan kulüplerle yapılacak anlaşmanın ayrıntılarını açıklayacak. Açıklama saat 20.00'de A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Projenin Süper Lig kulüpleri ile birlikte bir alt ligdeki kulüpleri de kapsıyor. Türk kulüplerinin borçlarının yapılandırılması konusunda Ziraat Bankası'nın devreye gireceği ve borçların 10 yıl olarak yapılandırılacağı ayrıntılarıyla birlikte açıklanacak.



SIKI DENETİM VAR



Kulüpler borçların yapılandırılmasıyla birlikte kemerleri sıkacak. Kulüpler TFF'nin sıkı bir denetimine girecek. Her kulüp geliri oranında harcama yapacak.



1.5 YIL ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören kulüplerin borçlarının yapılandırılması ile ilgili projeyi ilk olarak 1.5 yıl önce gündeme getirmişti. Proje ile ilgili yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra bugün A Spor ekranlarında saat 20.00'de açıklanacak. Türk kulüplerinin gözü kulağı bu açıklamada olacak