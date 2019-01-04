Ozan Tufan Alanya’ya çok yakın

Fenerbahçe'de kadroda dışı cezası devam eden tek isim olarak Ozan Tufan kaldı. Milli futbolcu çalışmalarını tek başına Dereağzı Tesisleri'nde sürdürüyor.
TEK CİDDİ TEKLİF ALANYA'DAN
Ozan için Fenerbahçe kulübüne tek başvuran takım ise Aytemiz Alanyaspor oldu. Birkaç gün içinde Ozan'ın Alanya'ya kiralanması söz konusu.
TEK CİDDİ TEKLİF ALANYA'DAN
Ozan için Fenerbahçe kulübüne tek başvuran takım ise Aytemiz Alanyaspor oldu. Birkaç gün içinde Ozan'ın Alanya'ya kiralanması söz konusu.
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