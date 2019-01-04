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Alanya’ya çok yakın

Ozan Tufan Alanya’ya çok yakın
'de kadroda dışı cezası devam eden tek isim olarak kaldı. Milli futbolcu çalışmalarını tek başına Dereağzı Tesisleri'nde sürdürüyor.

TEK CİDDİ TEKLİF ALANYA'DAN
Ozan için Fenerbahçe kulübüne tek başvuran takım ise Aytemiz oldu. Birkaç gün içinde Ozan'ın Alanya'ya kiralanması söz konusu.

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