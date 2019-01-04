Anadolu Efes evinde Bayern’i devirdi: 92-77

THY Euroleague'deki temsilcimiz Anadolu Efes evinde konuk ettiği Bayern Münih'i 92-77 yenerek normal sezonda 10. galibiyetini aldı. Micic 20, Anderson ve Moerman ise 16 sayıyla yıldızlaştı. Bugün 20.45'te Fenerbahçe Beko ile Baskonia karşılaşacak. 23.00'te ise Darüşşafaka, Barcelona deplasmanına çıkacak.
41. DAKAR RALLİSİ YİNE NEFESLERİ KESECEK
Dakar Rallisi'nde heyecan 6 Ocak'ta başlıyor. Bu sene 41. yılını kutlayacak ve sadece Peru'da düzenlenecek olan Dakar Rallisi, büyük mücadeleye sahne olacak. Yarışçılar 6 Ocak'ta seremonik olarak verilen startla 11 gün sürecek rallinin açılışını yapacak. Ralli on etabın ardından 17 Ocak'ta son bulacak rallide sona erecek.
HATAY BİENVENU'YU ANTALYA'YA ÇAĞIRDI
SPOR Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, Al-Orooba forması giyen eski F.Bahçeli Bienvenu'yü sağlık kontrolünden geçirmek için Antalya kampına çağırdı. 2011 yılında Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Orooba'nın formasını terleten Bienvenu idmanlara çıkmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere Antalya'ya gitti.
PHİLADELPHİA'YI ZAFERE JOEL EMBİİD TAŞIDI
NBA'de Philadelphia 76ers, all-star pivotu Joel Embiid'in 42 sayı ve 18 ribaunt ürettiği Phoenix Suns mücadelesini 132- 127 kazandı. Sahaya ilk 5'te çıkan Furkan Korkmaz ise 10 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle oynadı. Suns'ta Devin Booker'ın 37 sayı, 8 asist ve Deandre Ayton'ın 18 sayı, 11 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
GAZİANTEP BASKETBOL JAMES'LE YOLLARI AYIRDI
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Delroy James ile yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada, 31 yaşındaki James'in sözleşmesinin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi. Açıklamada, "James'e, bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz"dendi.
41. DAKAR RALLİSİ YİNE NEFESLERİ KESECEK
Dakar Rallisi'nde heyecan 6 Ocak'ta başlıyor. Bu sene 41. yılını kutlayacak ve sadece Peru'da düzenlenecek olan Dakar Rallisi, büyük mücadeleye sahne olacak. Yarışçılar 6 Ocak'ta seremonik olarak verilen startla 11 gün sürecek rallinin açılışını yapacak. Ralli on etabın ardından 17 Ocak'ta son bulacak rallide sona erecek.
HATAY BİENVENU'YU ANTALYA'YA ÇAĞIRDI
SPOR Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, Al-Orooba forması giyen eski F.Bahçeli Bienvenu'yü sağlık kontrolünden geçirmek için Antalya kampına çağırdı. 2011 yılında Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Orooba'nın formasını terleten Bienvenu idmanlara çıkmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere Antalya'ya gitti.
PHİLADELPHİA'YI ZAFERE JOEL EMBİİD TAŞIDI
NBA'de Philadelphia 76ers, all-star pivotu Joel Embiid'in 42 sayı ve 18 ribaunt ürettiği Phoenix Suns mücadelesini 132- 127 kazandı. Sahaya ilk 5'te çıkan Furkan Korkmaz ise 10 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle oynadı. Suns'ta Devin Booker'ın 37 sayı, 8 asist ve Deandre Ayton'ın 18 sayı, 11 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
GAZİANTEP BASKETBOL JAMES'LE YOLLARI AYIRDI
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Delroy James ile yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada, 31 yaşındaki James'in sözleşmesinin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi. Açıklamada, "James'e, bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz"dendi.
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