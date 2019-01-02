Stopere son aday Çağlar

F.Bahçe'de stoper transferi için son aday Çağlar Söyüncü... Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ve Galatasaray'dan Serdar Aziz için daha önce girişimlerde bulunan Sarı-Lacivertliler, Çağlar Söyüncü için kulübü Leicester City'ye kiralama tekifinde bulunmaya hazırlanıyor. Sezon başında Leicester'a transfer olan ancak İngiliz ekibinde yeteri kadar forma şansı bulamayan Çağlar'ın yarım sezonluğuna oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin 22 yaşındaki savunmacı için şartları zorlaması bekleniyor.
- Spor
- 02.01.2019
- Gazete
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