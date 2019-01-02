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Stopere son aday Çağlar

Savunmaya takviye yapmayı planlayan F.Bahçe, Sadık ve ’den sonra ’yü gündemine aldı.

Stopere son aday Çağlar
F.Bahçe'de stoper i için son aday ... 'dan Sadık Çiftpınar ve 'dan için daha önce girişimlerde bulunan Sarı-Lacivertliler, Çağlar Söyüncü için kulübü Leicester City'ye kiralama tekifinde bulunmaya hazırlanıyor. Sezon başında Leicester'a transfer olan ancak İngiliz ekibinde yeteri kadar forma şansı bulamayan Çağlar'ın yarım sezonluğuna oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin 22 yaşındaki savunmacı için şartları zorlaması bekleniyor.

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