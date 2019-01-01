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  • 01.01.2019 19:04
  • Son Güncelleme: 01.01.2019 19:10

'den sürpriz takas iddiası!

'ta ile 'den Ozan'ın takası konuşulurken 'den ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek bir takas iddiası geldi.

Rıdvan Dilmen'den sürpriz takas iddiası!

Yorumcu Rıdvan Dilmen, internet sitesinde transfer gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"TARAFTAR ARTIK BENİMSEDİ"
Taraftar da artık benimsedi. Bundan 4-5 yıl önceki gibi bir beklenti içinde değil taraftar. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımların 4,5 milyon euro oyunculara verdiği çift hanelere çıkmış bonservis oyuncularından artık, Anadolu takımından en iyi oyuncusunu 2 milyon euroya alabiliyorsunuz.

"ARTIK GENÇ OYUNCULAR OYNUYOR"
Artık Josef de Souza tarzı oyuncuları elden çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Her şerde bir hayır vardır misali, taraftarı mutlu eden genç oyuncuları görmesi. Örneğin Dorukhan, örneğin Güven, örneğin Yusuf - Abdülkadir, örneğin Eljif Elmas, Ozan Kabak... Bunlar avuntu oluyor. Bu Türk futbolunun geleceği için önemli ama sezon başı planlamasında hiçbir takımda bu oyuncular yoktu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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