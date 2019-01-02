F.Bahçe'de Başkan Ali Koç'un İngiltere'de yaptığı transfer çalışmalarının ayrıntıları ortaya çıktı. Koç'un Ada'da ilk önce Manchester United'ın iki yıldızı için görüşme yaptığı öğrenildi. Bu isimler Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ve Belçikalı Fellaini... Bu iki oyuncunun kiralanması için kulüpleriyle pazarlık yapıldı.
SÖZLEŞMESİ 2023'TE SONLANIYOR
Koç'un bu görüşmede Manchester United'ın şartlarını öğrendiği ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi. Bilindiği gibi United'ın Sambacı yıldız Fred'in sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
1 YIL SONRA SERBEST KALIYOR
Belçikalı orta saha Fellaini'nin İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi ise 2020'de bitiyor. Kanarya, bu iki yıldızın menajeriyle de kısa süren bir görüşme yaptı. Koç, bu iki isim için bir kez daha İngiltere'ye gidecek.
FABREGAS YOL AYRIMINDA
Chelseali Fabregas da listede. Kulübüyle bağlarını koparma arefesinde olan İspanyol orta sahada kiralık olarak düşünülüyor. Koç, İslam Slimani'nin sözleşmesinin feshi için Leicester ile de masaya oturdu.
SÖZLEŞMESİ 2023'TE SONLANIYOR
Koç'un bu görüşmede Manchester United'ın şartlarını öğrendiği ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi. Bilindiği gibi United'ın Sambacı yıldız Fred'in sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
1 YIL SONRA SERBEST KALIYOR
Belçikalı orta saha Fellaini'nin İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi ise 2020'de bitiyor. Kanarya, bu iki yıldızın menajeriyle de kısa süren bir görüşme yaptı. Koç, bu iki isim için bir kez daha İngiltere'ye gidecek.
FABREGAS YOL AYRIMINDA
Chelseali Fabregas da listede. Kulübüyle bağlarını koparma arefesinde olan İspanyol orta sahada kiralık olarak düşünülüyor. Koç, İslam Slimani'nin sözleşmesinin feshi için Leicester ile de masaya oturdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.