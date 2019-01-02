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F.Bahçe topbaşı yapıyor

F.Bahçe topbaşı yapıyor
Fenerbahçe, ikinci devre hazırlıkları için bugün Can Bartu Tesisleri'nde toplanıyor. Sezonun ikinci devresi öncesi ilk antrenmanını 'nde yapacak olan Kanarya, yarın kamp için Antalya'ya gidecek. Fener, 11 Ocak'ta AZ Alkmaar ile yapacağı özel maçtan sonra tekrar İstanbul'a dönecek.

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