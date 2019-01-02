F.Bahçe topbaşı yapıyor

Fenerbahçe, ikinci devre hazırlıkları için bugün Can Bartu Tesisleri'nde toplanıyor. Sezonun ikinci devresi öncesi ilk antrenmanını Can Bartu Tesisleri'nde yapacak olan Kanarya, yarın kamp için Antalya'ya gidecek. Fener, 11 Ocak'ta AZ Alkmaar ile yapacağı özel maçtan sonra tekrar İstanbul'a dönecek.
- Spor
- 02.01.2019
- Gazete
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