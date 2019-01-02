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'ta Mbemba bombası

’ın Portekiz ekibine için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecegi öne sürüldü. basını Beşiktaş’ın Mbemba ile 3.5 yıllık sözleşme yapacağını yazarak, “Bu her an bitebilir”dedi.

Kartal'da Mbemba bombası
Süper Lig'in ilk devresini beklediği yerde kapatamayan ve yapacağı takviyelerle şampiyonluk yarışının içinde olmak isteyen Beşiktaş'ta çalışmaları sürüyor. Portekizli futbolcu Pepe ile yollarını karşılıklı anlaşma sonrasında ayıran Siyah- Beyazlı yönetim stoper bölgesine de ilk transferi yapmaya çok yaklaştı.



2.5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Belçika basını Beşiktaş'ın Porto'da forma giyen 24 yaşındaki stoper Chancel Mbemba ile anlaştığını öne sürdü. Haberde; Beşiktaş'ın Porto'ya toplam 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini yazdı.

SÖZLEŞME 3.5 SENELİK OLACAK
Demokratik Kongolu savunma oyuncusuyla da 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. Porto'ya sezon başında 'dan transfer olan Mbemba, Portekiz ekibinin formasını 4 maçta giydi.



GALATASARAY'A 2 GOL ATMIŞTI
, 2014'te Şampiyonlar Ligi'nde ekibi Anderlecht'in 'ı 2-0 yendiği karşılaşmada 2 gol atmıştı. Belçika gazeteleri bu transferin bu hafta içinde biteceğini öne sürdü.

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