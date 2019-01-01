Roma Süper Lig'den 2 Türk yıldıza talip oldu

Cengiz Ünder'in İtalya'da gösterdiği harika performans Roma'nın Türk futbolcularına bakış açısını değiştirdi. İtalyan devinin Sportif Direktörü Monchi, Türkiye'de forma giyen Ozan Kabak ve Abdülkadir Ömür'ü transfer listesinin ilk sıralarına aldı.



Monchi'nin transfer listesinde Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak ile Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür bulunuyor. Başarılı Sportif Direktör bu iki oyuncunun transferi için kesenin ağzını açmış durumda. Devre arasında iki transferi de bitirmek isteyen Monchi, Galatasaray ve Trabzonspor ile görüşmelere bu hafta içinde başlayacak.





TERİM BİR GÖRÜŞME YAPACAK

Akşam'ın haberine göre Roma, Ozan Kabak'ın 7.5 milyon euroluk sözleşme fesih bedelini ödemeye hazır durumda. Sarı-Kırmızılılar ise Ozan'a yeni bir sözleşme önererek 7.5 milyon euroluk serbest kalır maddesini ortadan kaldırmak istiyor. Başarılı oyuncu G.Saray'ın yeni teklifine henüz olumlu yanıt vermiş değil. Genç oyuncunun menajeri ise yurt dışında Ozan'a talip olan İngiliz kulüpleri ile görüşmelerini sürdürüyor. G. Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in önümüzdeki günlerde genç oyuncu ile bir görüşme yapması bekleniyor.

TAKASA SICAK BAKMIYORLAR

Roma Sportif Direktörü Monchi'nin bir diğer gözdesi Abdülkadir Ömür için de teklif getirmesi bekleniyor. Bordo-Mavili Yönetim genç oyuncusuna 30 milyon euro bonservis bedeli belirledi. İngiliz ekipleri Manchester City ve Liverpool da genç oyuncu ile yakından ilgileniyor. Monchi'nin Abdülkadir Ömür ile ilgili takas önerisinde de bulunabileceği konuşuluyor. Ancak Bordo-Mavililer, Abdülkadir transferinde takasa sıcak bakmıyor. Bu hafta içinde Ozan ve Abdülkadir ile ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması kuvvetle muhtemel.